سيدات الناموس يتألقن في «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجلت منافسات اليوم الأخير والختامي من منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الثانية)، والتي نظمها بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار 5 أيام متتالية، مشاركة كبيرة، حيث تجاوز عدد من المشاركين في البطولة 110 متسابقين ومتسابقات من محبي هذه الهواية والرياضة في الدولة من المواطنين والمقيمين تنافسوا على فئتي سمك (الكنعد) وسمك (السكل).

وكانت أبرز المشاهد قبل طي صفحات الحدث وفي اليوم الختامي والأخير أول من أمس (السبت) الحضور النسائي المتميز وللمرة الأولى في هذه المسابقة من خلال فريق «الناموس» للسيدات، والذي يحظى بدعم «دلما مارين» بقيادة المتسابقة رقم 87 لمياء علي محمد علي الصيقل. وحظيت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك في جولتها الثانية برعاية ودعم من دلما مارين «دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية»، ومراسي بي أند أو، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وصن أند ساند لتجارة الدراجات وأدوات الصيد، حيث أسهمت هذه المؤسسات من خلال دعمها في رفع حماس المتسابقين المشاركين من خلال تقديم جوائز مالية وعينية رفعت إجمالي قيمة الجوائز إلى مبلغ يزيد عن ربع مليون درهم.

مشاركة

ونجح الفريق في اصطياد سمكة كنعد بوزن 12.95 كلغ وطول 120 سم، وذلك في المشاركة الثانية على التوالي لهن في هذه البطولة بعد الظهور في الجولة الأولى، حيث حرص الفريق الذي ضم كلاً من لمياء الصيقل وأسماء الريسي وفاطمة الحمادي وشيخة المنصوري وريم القبيسي وموزة المنصوري على المشاركة في هذه الجولة وبحث طوال ثلاثة أيام عن صيد ثمين في الخليج العربي، وحصل على هذه السمكة بعد عدة محاولات.

كما نجح المتسابق رقم 35 علي أحمد المنصوري في الحصول على سمكة بوزن 26.50 كلغ وطول 143 سم، فيما حصل المتسابق رقم 106 خلفان أحمد خلفان المرر على سمكة وزن 25.20 كلغ وطول 140 سم، واصطاد المتسابق رقم 34 سعود محمد الغيلاني سمكة أخرى وزن 24.70 كلغ وطول 138 سم.

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شهدت منافسات صيد فئة (السكل) التي تعد الأصعب حصول المتسابق رقم 79 سالم مصبح سالم الفلاسي على سمكة وزن 20.45 كلغ وطول 116 سم في مشاركته الثانية في نفس الجولة، بعدما نجح في اصطياد سمكة (كنعد) بوزن 19.05 كلغ وطول 130 سم في اليوم الأول من بطولة دبي لصيد الأسماك.

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خطف المتسابق رقم 65 يوسف الخاجة الأضواء، أمس، بعد حصوله على أعلى وزن في منافسات الفئة الأقوى فئة سمك (الكنعد) بعد نجاحه في اصطياد سمكة واحدة بوزن 33.90 كلغ وطول 163 سم.