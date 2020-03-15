أصحاب الأرض يتقدمون خطوة في دوري السلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

وضع أصحاب الأرض قدماً في مشوار التأهل للدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة بفوزهم، مساء أول من أمس، في جولة الذهاب التي أسفرت عن فوز شباب الأهلي على الجزيرة (93-78)، والنصر على الظفرة (90-74) والشارقة على بني ياس (89-59)، والبطائح على الوصل (64-60).

وتعود الفرق الثمانية، مساء الثلاثاء المقبل، لخوض جولة الإياب، في مهمة أخيرة لفرق الوصل وبني ياس والجزيرة والظفرة، لرد اعتبارها وفرض مواجهة ثالثة وفاصلة وفق نظام البطولة، حدد موعد لها مساء الجمعة المقبل، بينما تحتاج فرق البطائح وشباب الأهلي والشارقة والنصر للفوز لضمان التأهل مبكراً للمربع الذهبي.

وكانت الفرق الثمانية أنهت بنجاح مشوارها بنجاح في الدور التمهيدي، الذي أقيم بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، وأسفرت نتائجه عن تحديد هوية مباريات ربع النهائي وفقاً للترتيب العام بمواجهة المتصدر شباب الأهلي المتصدر مع ثامن الترتيب الجزيرة، والشارقة الوصيف أمام بني ياس صاحب المركز السابع، والنصر الثالث أمام الظفرة السادس، والبطائح مع الوصل «رابع وخامس الترتيب».