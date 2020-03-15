الجزيرة ومليحة يتألقان في «أقوياء اليد»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

حقق الجزيرة فوزاً على ضيفه بني ياس بنتيجة 31- 27، وبانطلاق الجولة السابعة عشرة نفسها بدوري رجال اليد التي أقيمت، أول من أمس، واصل الوصل نزيف النقاط بخسارته أمام ضيفه فريق مليحة بنتيجة 32 - 28.

وبهذه النتائج تقدم «فخر أبوظبي» للمركز الرابع ، بـ 35 نقطة، واستمر فريق بني ياس بمركزه الثامن بـ 24 نقطة، وتقدم مليحة للمركز الخامس برصيد 35 نقطة، واستمر الوصل بمركزه السابع بعد أن توقف رصيده عند 31 نقطة.

وفي دوائر بطولة سيدات اليد وضمن مؤجلات البطولة حقق الفريق الدولي فوزاً صعباً على فريق الجالية التونسية بنتيجة 32 - 30.