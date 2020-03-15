تتويج أبطال دبي لصيد الأسماك في جميرا الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الثانية)، في يومها قبل الأخير، أول من أمس، تنافساً ساخناً بين المشاركين، في محاولتهم تسجيل أرقام أوزان تؤهلهم للمنافسة على المراكز في فئتي (الكنعد والسكل)، قبل الوصول إلى محطة الختام، حيث تقام اليوم مراسم تتويج الأبطال، وتوزيع الجوائز على المشاركين في الفئتين (الكنعد والسكل)، في مقر البطولة في موقعها في مراسي بي أند أو في جميرا 5، بحضور المسؤولين وأعضاء اللجنة المنظمة للحدث.

وتقام منافسات البطولة بإشراف وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات والفعاليات في الموسم الرياضي 2019-2020، بمشاركة 112 متسابقاً ومتسابقة من محبي هذه الهواية والرياضة في الدولة من المواطنين والمقيمين، تنافسوا على فئتي سمك (الكنعد) وسمك (السكل).

ويحظى الحدث برعاية ودعم من دلما مارين (دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية)، ومراسي بي أند أو، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وصن أند ساند لتجارة الدراجات وأدوات الصيد.

ونجح المتسابق رقم 70 سالم أحمد سالم المحيربي، في الوصول إلى صدارة الترتيب العام للفئة الأقوى سمك (الكنعد) في اليوم قبل الأخير، باصطياده سمكة بوزن 43.85 كلغ، وبطول وصل إلى 165 سم، ليخطف الأضواء في منافسات اليوم الرابع، مرتقباً اليوم ما تسفر عنه المنافسة في اليوم الختامي.

حماس

وحرص هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الإشادة بدور ورعاية المؤسسات الوطنية للحدث، ودعمهم الكبير، كما نوه باهتمام وإقبال المتسابقين المشاركين في البطولة، واللذين وصل عددهم إلى 112 متسابقاً ومتسابقة، ما يؤكد التطور المستمر، وحماس أفراد المجتمع للمشاركة في مثل هذه التظاهرات، الأمر الذي يشجع اللجنة المنظمة على زيادة الاهتمام، وتوسيع نشاط هذه الرياضة المحببة.