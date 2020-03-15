«عمومية اليد» تنعقد اليوم

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تحتضن قاعة البادية في فندق هوليداي إن فيستفال دبي في الرابعة والنصف مساء اليوم، اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 33 لاتحاد كرة اليد، وقد وجه اتحاد اللعبة الرسائل إلى 14 نادياً تمثل كامل نصاب الجمعية العمومية للاتحاد، إلى جانب الرسائل للمسؤولين عن الحركة الرياضية، وخاصة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ولجميع وسائل الإعلام بالدولة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، لاتحاد اللعبة للموسم 2019- 2020.

وأعلن نبيل عاشور أمين عام الاتحاد عن جدول الأعمال، الذي تم إرساله لجميع الأندية، ويتضمن العديد من الموضوعات، التي تصب في صالح اللعبة واللاعبين خلال هذا الموسم واستشراق المستقبل، حيث تكون البداية بحصر عدد الحضور للإعلان عن اكتمال النصاب من عدمه، ومن ثم التصديق على المحضر السابق، واعتماد التقرير الإداري للاتحاد عن عام 2019.

وكذلك الاطلاع مع اعتماد الحساب الختامي لغاية 31- 12- 2019، واعتماد التقارير الفنية للجان الاتحاد «المسابقات والمنتخبات والحكام والشاطئية والنسائية» لعام .