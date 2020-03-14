حمدان بن محمد يشهد «ختامي الوثبة» للهجن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس منافسات اليوم الرابع من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2020»، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، ويستمر المهرجان حتى 21 الجاري، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت في الفترة المسائية أمس، لمسافة 5 كلم بالميدان الجنوبي بالوثبة، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

تألق

وتألقت هجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي في تحديات اللقايا ونجحت في حصد كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، بالإضافة إلى المركز الأول في 7 أشواط من أصل 14 شوطاً بالفترة المسائية، فيما حصدت هجن الرئاسة كأس وبندقية الأبكار والجعدان المحليات، بجانب المركز الأول في 5 أشواط.

وسيطرت هجن العاصفة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس الأول المخصص للأبكار المفتوح، إذ انتزعت «إيجاد» بقيادة المضمر غياث الهلالي الكأس ونصف مليون درهم وقطعت مسافة الشوط في 7.03.02 دقائق، تليها«بلاد» لهجن العاصفة في 7.03.07 دقائق، وفي المركز الثالث «أمجاد» في 7.04.01 دقائق.

وحلق «رماد» لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي بناموس الشوط الرئيس الثاني للجعدان المفتوح، وحصل على رمز الشوط، البندقية و400 ألف درهم، حيث نجح القعود في التفوق في الأمتار الأخيرة مسجلاً 7.06.05 دقائق، تاركاً المركز الثاني لـ «السلع» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر أحمد مطر الخييلي في7.07.04 دقائق، واحتل المركز الثالث «باش» لهجن الرئاسة.

أداء لافت

وقدمت هجن الرئاسة أداء لافتاً في أشواط الرموز للأبكار والجعدان المحليات وخطفت «ناصية» بقيادة المضمر راشد محمد المنصوري كأس الشوط، وأنهت السباق في زمن قدره 7.10.02 دقائق بعد منافسة قوية مع «إبهاج» لهجن العاصفة التي حلت في المركز الثاني بـ 7.10.06 دقائق، فيما جاءت «هملولة» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي في المركز الثالث.

وأهدى «الصداوي» هجن الرئاسة الرمز الثاني، وتوج ببندقية الجعدان المحليات بقيادة المضمر محمد عتيق المهيري بـ 7.10.05 دقائق، وسيطرت مؤسسة هجن الرئاسة على المركزين الثاني والثالث عن طريق «شاهين» و«هملول».

ناموس

وشهدت الأشواط من الخامس وحتى الرابع عشر صراعاً قويا لنيل الناموس، وخطف الشعار الأحمر ناموس الشوط الخامس عن طريق «هوايل»، وخطفت «الشاهينية» للعاصفة لقب الشوط السادس، فيما عادت هجن الرئاسة في الشوط السابع عن طريق «مدرك» مع المضمر راشد محمد بالسم المنصوري.

وعادت هجن العاصفة لتخطف ألقاب الأشواط 8 و9 و10 ليؤكد المضمر غياث الهلالي تفوقه وأداءه المميز خلال سن اللقايا، بينما أهدى «شاهين» هجن زعبيل ناموس الشوط الـ 11، وخطفت «زعفرانة» لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان لقب الشوط الـ 13، فيما اختتمت منافسات الفترة المسائية بفوز «الشاهينية» لهجن العاصفة بناموس الشوط الأخير.

11

شهدت منافسات الفترة الصباحية لسن اللقايا سيطرة واضحة لهجن العاصفة، بعد أن نجحت في حصد الناموس والمركز الأول في 11 شوطاً من أصل 16 في الفترة الصباحية، بينما نالت هجن الرئاسة لقب 3 أشواط.