جائزة الإبداع الرياضي تهنئ التونسية بوبكري بتأهلها إلى أولمـبياد طوكيو 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المبارزة التونسية إيناس بوبكري، سفيرة الإبداع الرياضي، بمناسبة تأهلها إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، والتنافس للفوز بميدالية أولمبية جديدة، بعد أن أحرزت برونزية في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، وأصبحت أول رياضية عربية تحقق ميدالية في المبارزة منذ بداية المشاركات العربية في الأولمبياد، وتعد بو بكري من الرياضيات العربيات الواعدات، كما تم تكريمها ومنحها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في العام 2016 تقديراً لإنجازها الأولمبي التاريخي لها وللمرأة العربية في رياضة المبارزة في الدورات الأولمبية، وترتبط بو بكري ارتباطاً وثيقاً بالجائزة، فإلى جانب فوزها في الدورة الثامنة للجائزة، شاركت في ملتقى المبدعين الرياضي الثامن، حيث تحدثت عن تجربتها والتحديات التي واجهتها في مشوارها الرياضي وصولاً إلى التتويج بالبرونزية الأولمبية.

نموذج مميز

وشاركت بوبكري في العديد من البطولات التي أقيمت في دبي، ومن بينها بطولة المبارزة ضمن دورة ند الشبا الرياضية في العام 2019 التي قالت عنها: «أنا سعيدة للحضور دائماً إلى دبي، هنا وجدت التقدير والمحبة من خلال فوزي بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ويسرني أن أحضر للمشاركة في دورة ند الشبا الرياضية للمنافسة مع أفضل المبارزين في مرحلة استعداداتي لأولمبياد طوكيو 2020»، وتعد بوبكري من النماذج المميزة للمرأة الرياضية العربية، كما تسهم في تشجيع الرياضيات على التميز من خلال دورها كسفيرة للإبداع الرياضي، حيث سلّمها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» ميدالية سفيرة الإيداع الرياضي، ضمن فعاليات مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي الأول الذي نظمته الجائزة في دبي بمشاركة كبار نجوم الرياضة وفي مقدمتهم أسطورة الألعاب الأولمبية الأمريكي كارل لويس.