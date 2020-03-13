انطلاقة مثيرة لبولو كأس رئيس الدولة

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

حققت فرق غنتوت والحبتور وأبوظبي انتصارات مهمة في افتتاح بطولة كأس رئيس الدولة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على ملاعب النادي بأبوظبي في النسخة التي تحمل الرقم 20 للبطولة الغالية التي تشهد مشاركة 6 فرق وتستمر حتى 27 مارس الجاري برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 500 ألف درهم.

وقد جاء فوزت غنتوت في آخر 7 ثوانٍ على حساب بنجاش 9-8 بعد مباراة قوية اتسمت بالندية شهدت تقدم الخاسر حتى الشوط الثاني، لكن غنتوت نجح في تحويل نتيجة المباراة لمصلحته.

فيما جاء فوز الحبتور على فريق الإمارات 14-13 خلال مواجهة حفلت بكل فنون الإثارة والقوة، وشهدت العديد من رميات الجزاء، ومنح الأرجنتيني سولا لاعب الحبتور فريقه الأفضلية بتسجيله 11 هدفاً، وضعته في صدارة قائمة الهدافين، وبدوره، تمكن فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني من الفوز على ديزرت بالم 8-3 خلال مباراة متميزة.