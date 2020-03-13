السويدي والفلاسي يتصدران بطولة صيد الأسماك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجلت منافسات الجولة الثانية لبطولة دبي لصيد الأسماك، والتي انطلقت منذ الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الغد، تنافساً ساخناً أمس الأول، بين المشاركين الذين تجاوز عددهم 100 متسابق ومتسابقة من محبي هذه الرياضة من أبناء الدولة والجاليات المقيمة، وتقام البطولة بإشراف وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتحظى بدعم ورعاية عدد من المؤسسات الوطنية، وخطف المتسابق جمعة خليفة النابودة السويدي الأضواء بنجاحه في اصطياد أكبر وزن من سمك «السكل» بوزن 36.15 كلغ وبلغ طولها 143سم، ليتصدر ترتيب هذه الفئة، وحل خلفه بدر صديق فتح والذي نجح في اصطياد سمكة بوزن 28.30 كلغ طول 131سم، وجاء المتسابق علي محمد حمد المنصوري ثالثاً بوزن 17.20 كلغ وبطول وصل إلى 116سم، وعلى مستوى التنافس في الفئة الأقوى والأكبر جوائز، حقق المتسابق سالم مصبح سالم الفلاسي الصدارة في فئة سمك (الكنعد) بنجاحه في اصطياد سمكة بوزن 19.05 كلغ وبطول وصل إلى 130سم، بينما حل ثانياً المتسابق سالم غانم المري بوزن 16.05 كلغ وبطول 129 سم.

ورصدت اللجنة المنظمة للحدث جوائز نقدية وعينية تصل في مجموعها إلى مبلغ 280 ألف درهم، حيث يشمل التنافس في الجولة الثانية على فئتي الأولى (الكنعد) و(السكل)، وستقدم اللجنة المنظمة ثلاث جوائز إضافية (مستحدثة) هي عبارة عن دروع تمنح لصاحب أفضل تصوير فيديو وإلى أفضل متسابق في المجموع الكلي لوزن الأسماك، وأفضل متسابق في عدد الأسماك خلال أيام المسابقة، وسيتم تتويج الأبطال يوم الأحد المقبل، في موقع البطولة في مراسي بي أند أو بالجميرا 4، حيث تتجه الأنظار للفئة الأقوى فئة الكنعد التي يحصل صاحب المركز الأول فيها على مجموع جوائز قدرها 130 ألف درهم موزعة كالتالي 25 ألف درهم من النادي و50 ألف درهم من دلما مارين وموقف مجاني لمدة عام بقيمة 45 ألف درهم من مراسي بي أند أو وصنارة صيد بقيمة 5 آلاف درهم من صن أند ساند.