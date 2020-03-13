تدشين مهرجان سعيد بن حمدان للبولو اليوم

المصدر: دبي- فائز بجبوج

برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند اليوم، انطلاقة مهرجان الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للبولو، بمشاركة 6 فرق تضم كوكبة من أبرز نجوم اللعبة، يتقدمهم النجمة الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تقود أحد الفرق الأربعة من المواطنين، وبرفقتها اللاعبة الواعدة الشيخة علياء آل مكتوم، بخلاف تواجد أبناء الحبتور «راشد ومحمد» وأبناء حميد بن دري «خالد وراشد ومحمد» وفارس اليبهوني ويوسف بن دسمال، بالإضافة للعديد من أبرز اللاعبين المواطنين.

كما يشارك فريقان من المحترفين، يضمان أفضل نجوم اللعبة في العالم، حيث يصل الهانديكاب في هذا المهرجان إلى 30 «جول» وهو ثاني أعلى تصنيف لفرق المحترفين عالمياً، بالإضافة لكون المهرجان الأعلى بالجوائز المالية، حيث رصدت اللجنة المنظمة أكثر من نصف مليون درهم للفائزين، بالإضافة للهدايا القيمة للاعبين المميزين، وستحمل خيول جميع الفرق، قمصاناً متنوعة تحمل شعار نادي النصر، الذي يعشقه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي البطولة، كما سيدون على قمصان الفرق الأربعة للمواطنين، أسماء الخيول التي صنعت الإنجازات لدبي ودولة الإمارات وهي: «نشوان وسلسبيل وإرهاب وحفيد».

برنامج الافتتاح

وقد وجهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة الدعوة لعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال الأعمال لحضور المهرجان كما لبس نادي ومنتجع الحبتور حلة جديدة ازدانت بعلم الدولة والإعلام الملونة، وقد أعدت اللجنة المنظمة برنامجا حافلاً يتضمن مباراة المواطنين ومباراة المحترفين، ويتخللهما عروض في ركوب الخيول تقدمها أكاديمية الفروسية بنادي ومنتجع الحبتور.

وسيبدأ المهرجان بعروض موسيقية لشرطة دبي، بعدها تنطلق مباراة المواطنين، بشوطين باسم فريق «إرهاب» والذي تقوده سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع الشيخة علياء آل مكتوم وحيدر بنجاش والمحترف فيدريك، بمواجهة فريق «حفيد» والمكون من اللاعبين راشد الحبتور وطارق الحبتور ويوسف بن دسمال والمحترف جونزالو، وتعقبها مباراتا المواطنين والتي تشهد شوطين أيضاً، وفق نظام البطولة، والتي منحت فرق المواطنين اللعب شوطين لكل فريق، وتحمل اسمي الفريقين السابقين نفسيهما، وستكون البداية بمباراة فريق «حفيد» المكون من اللاعبين أبناء حميد بن دري «خالد وراشد ومحمد» إلى جانب المحترف جونزالو، مع فريق «إرهاب» المكون من اللاعبين فارس اليبهوني وناصر الشامسي إلى جانب محترفين.

وفي الثالثة والنصف عصراً، سيشهد الحضور عرضاً للخيول، وفي الساعة الرابعة سيكون الحضور على موعد مع مباراة المحترفين والتي يتنافس فيها فريق «نشوان» مع فريق «سلسبيل»، وفي الخامسة مساء يقوم راعي المهرجان بتتويج الفرق المشاركة في المهرجان.