«عمومية» اتحاد اليد الأحد المقبل

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

حدد اتحاد كرة اليد يوم الأحد المقبل، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية، في الرابعة والنصف عصراً، بقاعة البادية بفندق هوليداي إن فيستفال بدبي، وقد وجه الاتحاد رسائل إلى 14 نادياً، تمثل كامل نصاب الجمعية العمومية، إلى جانب إخطار المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، لحضور الجلسة، التي سيتم خلالها الاطلاع على جدول الأعمال الذي أرسله الاتحاد لجميع الأندية، والذي يضم العديد من النقاط التي تصب في مصلحة اللعبة واللاعبين خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التصديق على المحضر السابق، واعتماد التقرير الإداري للاتحاد عن عام 2019، مع اعتماد الميزانيات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، واعتماد التقارير الفنية للجان الاتحاد وهي: «المسابقات والمنتخبات والحكام والشاطئية والنسائية»، واعتماد خطة الاتحاد عن عام 2020، هذا إلى جانب بحث مقترحات الأندية، والتي وصلت للاتحاد في الموعد القانوني.