«الشارقة للشطرنج» ينظم بطولاته عن بعد

المصدر: (الشارقة- عدنان الغربي)

بدأ نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تطبيق التدريب وتنظيم بطولات ومباريات عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الرياضية في الدولة، ولإنجاح هذه التجربة قام النادي بتنظيم ورشة عمل ودورة تدريبية مع المدربين بقيادة الأستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتوس جريفاس، وأديب زهراوي مسؤول البرامج الإلكترونية بالنادي، وتم شرح طريقة التدريب عن بعد وفق أسلوب حديث وإعطاء اللاعبين مسائل يومية لحلها وإرسالها عبر الإنترنت، إضافة إلى تصميم فيديوهات قصيرة للتدريب وإرسالها عبر تطبيق واتسآب، كما اعتمد النادي تنظيم بطولات ومباريات شطرنجية عن بعد بين المدربين واللاعبين الأسبوع المقبل، وقام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بعملية تعقيم شاملة لمقره وحافلات نقل وتوصيل اللاعبين وتوفير المواد اللازمة للتعقيم بمرافق النادي حفاظاً على الصحة العامة.