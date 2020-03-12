الغموض يكتنف مصير مونديال المواي تاي

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

يكتنف الغموض مصير تنظيم بطولة العالم للمواي تاي التي فازت بحق تنظيمها الإمارات في يونيو المقبل بعد منافسه مع 4 دول، وعلى الرغم من التحضيرات المبكرة التي أقدم عليها اتحاد الإمارات للعبة خلال الفترة الماضية لتنظيم بطولة ناجحة تكون امتداداً للبطولات العربية والآسيوية التي احتضنتها أبوظبي مؤخراً، لكن الإجراءات الاحترازية الصحية الحالية، أدت إلى إلغاء عديد من المسابقات والبطولات، ما أصبح يهدد إقامة المونديال، دون أن يتم اتخاذ قرار في هذا الصدد، لمعرفة ما ستسفر عنه الفترة المقبلة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن تنظيم المونديال، بما يتوافق مع المصلحة العامة وسلامة الجميع.