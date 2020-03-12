الشارقة يحتفظ بلقب دوري أقوياء اليد

المصدر: (دبي- فائز بجبوج(

حسم فريق الشارقة لقب بطولة دوري أقوياء اليد، واحتفظ به للموسم الرابع على التوالي، وقبل جولتين من ختام المسابقة مع ارتفاع رصيده إلى 48 نقطة كاملة، بعد أن تجاوز بنجاح ضيفه فريق الجزيرة بنتيجة 24/30، في لقاء الجولة 16 من البطولة.

فيما تعثر شباب الأهلي وتلقى خسارة غير متوقعة أمام مضيفه فريق مليحة بنتيجة 33/38، ورغم ذلك ظل فرسان دبي في موقع الوصافة، برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن النصر الثالث بالنقاط نفسها، ويأتي فريق الجزيرة خامساً بفارق الأهداف عن مليحة السادس ولكل منهما 32 نقطة.

واستمر العين بمركزه الرابع برصيد 34 نقطة عقب فوزه 38/26 على الوحدة القابع في المركز الأخير برصيد 18 نقطة، وبدوره حقق فريق بني ياس، الثامن بـ23 نقطة، فوزاً مهماً بنتيجة 29/26 على فريق الظفرة التاسع برصيد 21 نقطة، وسيستمر الصراع خلال الجولتين الأخيرتين للبطولة والمقرر إقامتهما في 13 و17 الشهر الجاري، على مركز الوصافة بين شباب الأهلي والنصر اللذين يتساويان في الرصيد، وسيمتد الصراع على مراكز منطقة الوسط، بين ثلاثة أندية هي العين 34 نقطة والجزيرة ومليحة 32 نقطة، إضافة للوصل 30 نقطة، فيما مراكز القاع انحصرت بين فرق بني ياس 23 نقطة والظفرة 21 نقطة، والوحدة الأخير 18 نقطة.