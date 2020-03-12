«سكي دبي» تستضيف عرضاً استثنائياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظّمت «بيريللي»، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الإطارات وإحدى رموز التميز الإيطالي، مبادرة رائدة أقيمت بمشاركة سيارة McLaren GT Sprint مزودة بإطارات شتوية خاصة من «بيريللي»، التي نفذت عرضاً مذهلاً شمل قيادة السيارة إلى أعلى المنحدر الثلجي البالغ ارتفاعه 85 متراً في «سكي دبي»، وتم تزويد سيارة McLaren GT Sprint الخاصة بفريق «دراجون ريسنج» بإطارات شتوية خاصة، تولى السائق سعيد المهيري قيادة السيارة أثناء قيام المتزلج عبد الله المهيري بتنفيذ قفزة مذهلة فوقها أثناء سيرها على منحدر «سكي دبي».

ويعدّ سعيد المهيري سائقاً محترفاً لسيارات السباق، ومدرباً متمرساً في فريق «دراجون ريسينج»، وأحد الأسماء اللامعة في حلبات سباقات السيارات في دولة الإمارات، وأحد الفائزين بسباق «دبي 24 ساعة» وبطولة «سوديكارت» العالمية لسباقات الكارتينج، وسباق «جي تي الإمارات».