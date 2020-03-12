تعديل في ملاعب مباريات دوري السلة

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

وافق اتحاد كرة السلة على تعديل مكان مباراتين في جولة الإياب للدور ربع النهائي لمسابقة الدوري العام، المقرر لهما الثلاثاء المقبل، بعد موافقة الفرق المتبارية، وعليه تقرر نقل مباراة الظفرة والنصر لملعب الأخير، ومباراة الجزيرة وشباب الأهلي لملعب الأخير أيضاً، وبذلك يتمكن فريقا النصر وشباب الأهلي من خوض مباراتي الذهاب والإياب على ملعبيهما، وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي، غداً بجولة الذهاب بين الفرق الثمانية، المتأهلة وهي: شباب الأهلي، الجزيرة، الشارقة، بني ياس، النصر، الظفرة، البطائح، الوصل، وتتجدد المواجهات الأربع، يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال التساوي في عدد مرات الفوز، يكون يوم 20 مارس الجاري موعداً افتراضياً لمواجهة فاصلة، وتستمر المسابقة على هذا النسق حتى حسم اللقب.