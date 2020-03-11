منصور بن زايد يشهد ختامي هجن «الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، منافسات ثاني أيام المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2020»، والتي أقيمت مساء أمس لفئة الحقايق على أرضية الميدان الجنوبي في منطقة الوثبة بالعاصمة أبوظبي، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وجمع غفير من ملاك ومحبي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات الأشواط الرئيسة لسن الحقايق لأبناء القبائل التي أقيمت في الفترة المسائية لمسافة 4 كلم، وشهدت صراعاً قوياً على نيل 4 رموز خصصتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان لفئة الحقايق للجماعة.

تتويج

وانتزعت «الظبي» لناجي مسفر آل رزق العجمي من هجن المملكة العربية السعودية أول رموز المهرجان في العام الحالي بعد أن توجت بكأس الأبكار المفتوح والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم في الشوط الرئيس الأول بعدما قطعت مسافة السباق في 5.45.1 دقائق، متفوقة على «المسك» لخليفة عبد الله الحميري التي جاءت في المركز الثاني، و«هجمة» لمسلم بن دري المنصوري التي حلت في المركز الثالث.

وتوج «مهدي» لحمد نهيان سالم العامري بثاني الرموز وحلق ببندقية الحقايق الجعدان المفتوح والجائزة المالية مليون درهم في الشوط الرئيس الثاني بعدما تألق القعود وحقق أفضل توقيت زمني في منافسات أمس بـ 5.44.6 دقائق، تاركاً المركز الثاني لـ «منبه» المملوك لحمد راشد غدير الكتبي الذي أنهى السباق في 5.46.8 دقائق، ونال 500 ألف درهم، فيما احتل المركز الثالث «نبه» لعبد الله عفصان المنصوري وحصل على 250 ألف درهم.

وشهد الشوط الرئيس الثالث المخصص للحقايق الأبكار من فئة الإنتاج فوز «عريب» بالناموس والرمز كأس، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون درهم، إذ قطعت مسافة الشوط البالغة 4 كلم في 5.44.7 دقائق، بينما احتلت المركز الثاني «رذاذ» لأحمد سعيد العامري بتوقيت 5.47.6 دقائق، فيما كان المركز الثالث من نصيب «حشيمة» لأحمد علي بن سلطان السبوسي بتوقيت 5.48.7 دقائق.

وأهدى «هيت» شعار ناجي مسفر آل رزق العجمي الرمز الثاني في منافسات أمس بعدما نجح في التتويج ببندقية الجعدان من فئة الإنتاج والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، حيث أنهى السباق في المركز الأول بتوقيت قدره 5.45.7 دقائق، بفارق نحو 1.3 ثانية عن «المحيط» لعبيد سالمين كردوس العامري الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث «النايف» للمضمر المخضرم محمد عتيق زيتون المهيري.

المسائية

وأسفرت باقي أشواط الفترة المسائية التي أقيمت على مدار 17 شوطاً عن فوز «أصيلة» لخاطر سالم علي الزرعي بناموس الشوط الخامس بتوقيت 5.46.9 دقائق، أما الشوط السادس فكان من نصيب «عز الجيش» لعلي مسعود علي المري بتوقيت 5.47.4 دقائق، فيما حلقت «علاج» لمحمد معتوق ثنيه العامري بناموس الشوط السابع المخصص للأبكار وقطعت مسافة الشوط في 5.46.9 دقائق.

وانتزعت «الحروق» لنشمي حمد متعب العامري لقب الشوط الثامن مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5.44.9 دقائق، فيما ذهب لقب الشوط التاسع لـ «ريمان» لعبد الله مطر عميرة الشامسي، بينما توجت «هملولة» لأحمد حمود علي الوهيبي بناموس الشوط العاشر بتوقيت 5.47.3 دقائق.

على جانب آخر، تشهد منافسات ثالث أيام المهرجان التي تقام اليوم الخميس أشواط سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، حيث يقام في الفترة الصباحية 26 شوطاً، و16 شوطاً في الفترة المسائية التي خصصت خلالها اللجنة العليا المنظمة 8 رموز لسن اللقايا الأبكار والجعدان المفتوح والإنتاج.

12

أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة تسعيرتها لأصحاب المراكز الـ12 الأولى في أشواط الرموز التي أقيمت أمس بدلاً من المراكز العشرة الأولى، مما أسعد الملاك والمشاركين في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في الوثبة في نسخة 2020.

يذكر أن، مهرجان ختامي الوثبة للهجن يقام على مدار 323 شوطاً، إذ خصصت اللجنة العليا المنظمة 52 رمزاً للفائزين، منها 36 رمزاً في منافسات الجماعة، و16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ.