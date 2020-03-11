«دبي الدولية للجواد العربي» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بضيوف بطولة دبي الدولية للجواد العربي، من أهل الفروسية والخيل، مع انطلاق النسخة السابعة عشرة، والتي ستنطلق اليوم، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في نسختها السابعة عشرة، المقامة بقاعة زعبيل، بمركز دبي التجاري العالمي، على مدار ثلاثة أيام.

مشاركة

تنطلق البطولة اليوم، بمشاركة 162 خيلاً من أبرز وأجمل الخيول من الإسطبلات المحلية والعالمية، وتبلغ قيمة الجوائز 4 ملايين دولار، ما يضعها في مقدم البطولات العالمية الأغلى والأفضل، ويتنافس في الألقاب 8 خيول من أبطال العالم، إلى جانب 60 خيلاً ممن حصلوا على بطولات وألقاب عالمية.

قبل الانطلاقة، تم تشكيل العديد من اللجان، للوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح، ولمواصلتها التي امتدت على مدار 16 سنة، حيث يرأس اللجنة المنظمة العليا، زياد كلداري، وتضم بعضويتها كلاً من: سلطان اليحيائي، وعبد الرحمن أبو الشوارب، والمهندس محمد التوحيدي، وعصام عبد الله الحميري، وقصي عبيد الله، هذا بالإضافة إلى اللجنة التحكيمية والانضباطية، إلى جانب العديد من اللجان الفرعية.

9 أشواط

تبدأ عروض جمال الخيول العربية في بطولة دبي الدولية اليوم، في العاشرة صباحاً، وتتضمن 9 أشواط. وستكون الانطلاقة لعروض الفئة الأولى للمهرات الناشئة، بعمر أقل من سنة، وتتبعها عروض الفئة الثامنة للمهور الناشئة، الفئة الثانية A للمهرات المبتدئة، الفئة الثانية B للمهرات المبتدئة، الفئة الثالثة للمهرات عمر سنتين، الفئة الرابعة للمهرات عمر 3 سنوات.

ومن ثم يأتي دور عروض الأفراس، وستكون البداية للفئة الخامسة للأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات. الفئة السادسة للأفراس عمر 7 إلى 9 سنوات، الفئة السابعة للأفراد عمر 10 سنوات فأكثر.

7 أشواط

تبدأ انطلاقة اليوم الثاني غداً، في الثانية بعد الظهر، ويتضمن برنامج العروض 7 أشواط، منها أربعة للأمهر و3 للفحول، وستكون البداية بشوط الفئة التاسعة A للمهور المبتدئة، الفئة التاسعة B للمهور المبتدئة، الفئة العاشرة للمهور عمر سنتين، الفئة الحادية عشرة للمهور عمر 3 سنوات، ثم الفئة الثانية عشرة للفحول عمر 4 إلى 6 سنوات. الفئة الثالثة عشرة للفحول عمر 7 إلى 9 سنوات، الفئة الرابعة عشرة للفحول عمر 10 سنوات وأكثر.