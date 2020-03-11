كورونا يسبب فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية

المصدر: وكالات

انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم على الأحداث الرياضية في العالم، حيث لا تزال إيطاليا الأكثر تضررا في القارة العجوز، واتخذت إجراءات وصلت إلى وقف النشاطات الرياضي لأسابيع.

وفي ما يلي أبرز الأحداث الرياضية التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة بسبب الفيروس، الذي أودى حتى صباح أمس الثلاثاء 10 مارس بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص.

أولمبياد طوكيو 2020

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق الى "إلغاء أو تأجيل" دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية في لوزان، والتي عقدت قبل نحو خمسة أشهر من الموعد المقرر للألعاب (24 يوليو-التاسع من أغسطس).

وقال باخ "نواجه تحديات عدة لكن لا أريد رمي المزيد من الشائعات. اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد مجدداً التزامها التام لتأكيد نجاح الألعاب الاولمبية في طوكيو 2020".

وتابع "لم يتم التطرق اطلاقا الى كلمة الغاء أو تأجيل".

كرة القدم

* علّق نشاط الدوري المحلي في إيطاليا بقرار من الحكومة ليل الإثنين التاسع من مارس، ضمن إجراءات واسعة شملت وقف كل النشاطات الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل.

* تقام مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه دورتموند الألماني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم خلف أبواب موصدة، مثلها مثل مباراة برشلونة الإسباني وضيفه نابولي الإيطالي، وبايرن ميونيخ وضيفه تشلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الايطالي وضيفه ليون الفرنسي الأسبوع المقبل، إضافة إلى مباريات أخرى في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" منها إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني في ذهاب ثمن النهائي في 12 منه.

* أعلنت رابطة الدوري الفرنسي إقامة كل مباريات دوريي الدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور حتى 15 أبريل المقبل.

* وصلت عدوى إقامة المباريات خلف أبواب موصدة إلى الدوري الألماني، حيث أصبحت المواجهة المقررة اليوم بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولن أولى المباريات التي تقام دون جمهور في تاريخ البوندسليغا. وأبقت رابطة الدوري قرار حضور الجمهور من عدمه بيد السلطات المحلية التي ستقرر بشأن كل مباراة على حدة.

وأبرز المباريات التي أعلن إقامتها دون جمهور، "دربي" الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه المقررة في 14 مارس.

* مانشستر سيتي يعلن تأجيل مباراته ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء.

* أعلن نادي بازل السويسري لكرة القدم، أنه لن يتمكن من خوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" في 19 مارس ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في مدينته بقرار من الشرطة المحلية.

* قررت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 مارس، في حين أرجئ الدوري الصيني الذي كان من المقرر أن ينطلق في 22 فبراير الماضي، بالإضافة "إلى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الأنواع وعلى جميع الأصعدة".

* أرجئ دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا حتى 23 مارس.

* أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في مارس ويونيو، الى مواعيد تحدد لاحقا.

* أرجأ الاتحاد الآسيوي مباريات دوري الأبطال الى مواعيد لاحقة.

واكتفى الاتحاد بتأكيد إرجاء الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأبطال التي كانت مقررة في الثاني والثالث من مارس لأندية الغرب، وطلبه "من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور الـ16".

وأوضح "سيتم نقل مباريات الدور ربع النهائي الى شهر سبتمبر، ونقل قبل النهائي إلى أيام 14 و15 أكتوبر ذهابا و28 و29 من ذات الشهر ايابا، على أن يبقى موعد الدور النهائي يومي 22 نوفمبر للذهاب في الشرق و28 نوفمبر للإياب في الغرب، دون تغيير".

كما أرجئت مباريات في المسابقة الثانية، كأس الاتحاد الآسيوي.

* أصيب اللاعب الدولي الدنماركي السابق توماس كاهلنبرغ بالفيروس، وتم وضع 13 من أعضاء فريقه السابق بروندبي في الحجر الصحي.

المنطقة العربية

* أعلنت الجزائر منع كل التجمعات بما يشمل الرياضية منها.

* أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في 10 مارس أن المباريات المحلية والقارية ستقام من دون جمهور حتى إشعار آخر.

* أعلنت وزارة الرياضة السعودية إلغاء دورة ألعاب كانت مقررة بين 23 مارس والأول من أبريل، وذلك بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق أيضا تعليق الحضور الجماهيري في كل الألعاب حتى إشعار آخر.

* قرر المغرب تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبا لانتشار الفيروس، حتى نهاية مارس على الأقل.

* أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم إقامة جميع المباريات في كافة المنافسات (درجة اولى وثانية) من دون جمهور حتى إشعار آخر.

* دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الى تعليق كافة الأنشطة حتى نهاية مارس.

* مددت اللجنة الأولمبية الكويتية تعليق النشاطات حتى إشعار آخر.

* أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إرجاء النشاط الكروي لكافة البطولات المحلية بكل الفئات اعتبارا من 10 مارس وحتى 15 أبريل.

* أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان مباريات الدوري المحلي سترجأ بدءا من الأربعاء 11 مارس بسبب الأوضاع الصحية.

* قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إرجاء بطولة الشباب الثانية في مدينة العقبة في جنوب الأردن المقررة في 17 مارس، وبطولة الناشئين الثامنة في السعودية بين 14 و23 ابريل المقبل "حتى اشعار آخر".

* أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة في الثامن من مارس تجميد النشاطات حاليا "حتى إشعار آخر"، والتي تشمل بطولتين للناشئات وبطولة للناشئين ودوري المدارس، وذلك بهدف "الوقاية من الاحتكاك المباشر بين اللاعبين والتقليل من التقاء الجمهور في تجمعات ضيقة".

كرة المضرب

* أعلن منظمو دورة انديان ويلز الأمريكية للمحترفين والمحترفات، إلغاء فعالياتها التي كان من المقرر ان تنطلق في 9 مارس. في المقابل، أفاد منظمو دورة ميامي المقررة أواخر الشهر ذاته، انها لا تزال قائمة.

دراجات هوائية

* تم إلغاء المرحلتين الأخيرتين من طواف الإمارات بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين فنيي الفرق.

تزلج

* ألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقررة بين 16 و22 مارس في كورنتينا دامبيتسو بسبب تفشي الفيروس في إيطاليا.

الماراتون

* أرجئ ماراتون باريس المقرر في 5 أبريل المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 أكتوبر، فيما تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو الذي أقيم في الأول من مارس، وماراتون بيونغ يانغ الذي يقام عادة في ابريل.

ألعاب القوى

* تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 مارس، حتى العام 2021.

الرياضات الميكانيكية

* أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة في 22 مارس، إقامتها من دون جمهور.

* تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي كان من المقرر إقامته على حلبة شنغهاي في 19 أبريل.

* غاب دراجو فئة موتو جي بي عن الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات النارية في قطر، وتأجلت جائزة تايلاند المقررة في 22 مارس، وجائزة الولايات المتحدة في الخامس من أبريل.

* أكد منظمو جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة في 15 مارس، ان إقامة التجارب والسباق الرئيسي من دون جمهور أمر غير وارد.

ملاكمة

* نقلت اللجنة الأولمبية الدولية التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو إلى الأردن (3-11 مارس) بعدما كانت مقررة في مدينة ووهان الصينية، البؤرة التي تم فيها اكتشاف فيروس "كوفيد-19".

كرة الطاولة

* أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في مارس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.