مباريات تدشن «كأس رئيس الدولة» للبولو في غنتوت اليوم

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

تفتتح اليوم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، في النسخة 20، بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أبوظبي، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 6 فرق، وتستمر حتى يوم 27 الجاري، ورصد النادي جوائز مالية بقيمة 500 ألف درهم للفائزين الأوائل، في أغلى بطولات البولو.

وتقام اليوم 3 مباريات في حفل الافتتاح، ويلتقي في اللقاء الأول ديزرت بالم، بقيادة يوسف بن دسمال، وأبوظبي للبولو، بقيادة فارس اليبهوني، وفي المباراة الثانية، تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات، أمام فريق الحبتور للبولو، بقيادة حبتور الحبتور، وأما المواجهة الثالثة، تجمع غنتوت بولو، بقيادة ناصر الشامسي، وفريق بنجاش، الذي يقوده حيدر بنجاش،.

وجاء تحديد المباريات، حسب ما أسفرت عنه مراسم القرعة، التي جرت أمس الأول، بمقر النادي، بحضور زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسنتياغو توريغتر، ممثل جميعة الإمارات للبولو، ومناديب الفرق المشاركة.

أغلى البطولات

وخلال حفل القرعة، نقل زايد خليفة الزعابي، تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للحضور، وأكد حرص نادي غنتوت على تنظيم أغلى بطولات البولو، مع منح الحدث الاهتمام الذي يستحقه، مبيناً أن البطولة تجمع نخبة الفرق واللاعبين بتصنيف 18 هانديكاب، ما يرفع من مستواها الفني، وأبان الزعابي أن جوائز البطولة تبلغ نصف مليون درهم، وفق توجيهات سمو رئيس النادي.

وأشار المدير التنفيذي لنادي غنتوت، إلى إقامة المباريات بدون جمهور، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس النادي، وقرار مجلس أبوظبي الرياضي الخاص، بإقامة الفعاليات الرياضة دون جمهور، ضمن الخطوات الاحترازية لفيروس «كورونا»، وأكد الزعابي اكتمال كافة الترتيبات لإقامة البطولة، لتكون مسكاً لختام الموسم الرياضي.

وامتداداً للنجاحات التي تحققت عبر تنظيم بطولات الموسم الحالي، والتي حظيت بإشادات واسعة، ووجّه الزعابي، الشكر الجزيل إلى مجلس أبوظبي الرياضي، بقيادة رئيسه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على دعم نشاط النادي، كما شكر كل الجهات الداعمة للنادي.