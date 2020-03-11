سيدات الهند يخطفن بطاقة «فيد كاب» للتنس في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نال المنتخب الهندي لسيدات التنس، البطاقة الثانية المؤهلة لنهائيات بطولة «فيد كاب»، إلى جانب المنتخب الصيني، والذي نال البطاقة الأولى.

وذلك بعد أن حقق الفوز على منتخب إندونيسيا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، في الدور النهائي للتصفيات، التي استضافها ونظمها اتحاد الإمارات للتنس، تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس، وبدعم مجلس دبي الرياضي، وأقيمت منافساتها في ملاعب دبي السوق الحرة في دبي، وشارك بها 6 منتخبات، وأقيمت التصفيات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تقام المنافسات النهائية في هنغاريا العام الحالي، وشهدت تصفيات دبي، مشاركة لاعبات مصنفات مميزات، إضافة إلى أخريات سبق لهن التميز في الكثير من البطولات، وخاصة لاعبات المنتخب الهندي.

وحقق المنتخب الصيني الفوز بجميع المباريات الخمس بـ 14 شوطاً مقابل واحد، بينما فاز المنتخب الهندي بأربع مباريات، وبواقع 9 أشواط مقابل 6، وحل منتخب كوريا الجنوبية ثالثاً، وتقدم ناصر يوسف المرزوقي مدير البطولة، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة ملاعب سوق دبي الحرة، لتوفير جميع سبل النجاح المعهودة.

مؤكداً أن المنافسات شهدت مشاركة لاعبات مميزات، قدمن أداءً لافتاً، بغض النظر عن النتائج، وأن مشاركة لاعبات من المنتخب الهندي، ممن سبق لهن التميز في رولان غاروس، إضافة إلى المصنفات المميزات في المنتخب الصيني، أثرى المنافسات، لتظهر بشكل فني مميز، وقدم المرزوقي شكره، نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد، للجهود التي بذلها فريق العمل، ومهدت لنجاح الاستضافة.