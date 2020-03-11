مؤتمر الفروسية في الربع الأخير من العام

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن مصطفى علي بن أحمد عمشان، رئيس مؤتمر دبي الدولي للفروسية، أن النسخة الرابعة للمؤتمر الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والذي كان من المقرر انعقاده بمركز دبي التجاري العالمي من 12 وحتى 14 مارس الجاري، سيتحدد له موعد جديد يحدد لاحقاً في الربع الأخير من هذا العام.

ويقام المؤتمر سنوياً بالتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي ومعرض دبي الدولي للخيل، ويأتي هذا التأجيل تماشياً مع الإجراءات الوقائية في الدولة من أجل صحة وسلامة المواطنين.وقال عمشان إن المؤتمر الذي يشتمل على تسع جلسات نقاشية، كان من المقرر أن يقام تحت شعار «دبي المدينة الرائدة لصناعة الفروسية والاستثمار»، لمواكبة استضافة الإمارات لإكسبو 2020.