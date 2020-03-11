مهرجان كأس سعيد بن حمدان للبولو على خط الانطلاق

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تضع اللجنة المنظمة لمهرجان كأس سعيد بن حمدان آل مكتوم للبولو في نسختها الثانية، اللمسات الأخيرة للترتيبات الخاصة قبل موعد الانطلاقة بعد غد، والذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ويبلغ مجموع جوائزه نصف مليون درهم.

ويحظى المهرجان بمشاركة ألمع نجوم اللعبة، ويلبس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، موقع المنافسات، أبهى حلة له، حيث ازدانت كل مرافق النادي، ابتهاجاً بهذه التظاهرة العالمية، وحرص رجل الأعمال والقطب النصراوي حميد بن دري رئيس اللجنة المنظمة، خلال لقائه الإعلاميين، قبل المهرجان، على توجيه الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لتوجيهات ودعم سموه للحدث، ما كان له أكبر الأثر في النجاحات الباهرة للنسخة الأولى العام الماضي، كما وجه الشكر إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لرعايته الكريمة للمهرجان.

الفرق والنجوم

وبسؤال ابن دري عن أسماء الفرق المشاركة قال: هناك 6 فرق مشاركة تحمل أسماء خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي تتألق في ساحات الفروسية محلياً وعالمياً، وبينها أربعة فرق للاعبين المواطنين والخليجيين، إلى جانب فريقين محترفين عالميين، الأول يحمل اسم «نشوان» والآخر يحمل اسم «إرهاب»، وأما عن الفرق المحلية الأربعة، فمنها فريقان يحملان اسم الفرسين «سلسبيل» و«حفيد»، وجميع قمصان الفرق تحمل شعار نادي النصر، وأما عن اللاعبين المشاركين، فقال ابن دري:

الحدث يجمع أبرز نجوم اللعبة، يتقدمهم النجمة الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب الفارسة الشابة الواعدة الشيخة علياء آل مكتوم، إلى جانب الشقيقين محمد وراشد خلف الحبتور وفارس اليبهوني والسعودي عمرو زيدان وخالد بن دري وغيرهم الكثير إلى جانب مشاركة أبرز النجوم نجوم اللعبة في العالم.