100 متسابق يتنافسون في «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة دبي لصيد الأسماك التي انطلقت أمس بإشراف وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019 - 2020 عن مشاركة 100 متسابق وتخصيص ثلاث دروع إضافية للمشاركين في الحدث.

تحظى منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك في الجولة الثانية بدعم ورعاية المؤسسات الوطنية ومن بينها دلما مارين (دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية) ومراسي بي أند أو وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وصن أند ساند لتجارة الدراجات وأدوات الصيد.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن اللجنة المنظمة استحدثت ثلاث جوائز جديدة عبارة عن دروع لثلاث فئات من أجل زيادة الحماس وتحفيز المشاركين والمشاركات في الحدث في ظل الإقبال الكبير الذي سجلته منافسات البطولة منذ الجولة الأولى وأيضاً الجولة الثانية التي بدأت أمس وتستمر حتى السبت المقبل.

موضحاً أن اللجنة المنظمة سوف تقدم درعاً لصاحب أفضل توثيق لعملية الصيد خلال مراحل وأيام البطولة، حيث يعتبر تصوير الفيديو شرطاً لقبول المشاركات ومن أجل تشجيع المشاركين على تقديم تصوير عالي الجودة قررت منح أفضل مشارك يقدم فيديو توثيقي هذه الجائزة.