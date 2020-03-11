انطلاقة قوية لمهرجان «ختامي الوثبة 2020» للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظيم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، انطلقت أمس، بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2020» والذي يستمر حتى 21 مارس الجاري بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

مشاركة

شهد منافسات اليوم الأول معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، التي أقيمت في الميدان الجنوبي لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كلم، إذ شهد اليوم الأول من المهرجان 28 شوطاً مخصصة للهجن من فئة الإنتاج، منها 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية.

وجاءت انطلاقة المهرجان قوية في ظل المنافسة الشديدة من المطايا المشاركة من أجل حصد الناموس والجوائز المالية القيمة التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

حيث تعد النسخة الحالية استثنائية كون المهرجان يحتفل بمرور 40 عاماً على انطلاقته، ويبلغ إجمالي عدد أشواطه 323 شوطاً، وإجمالي عدد الرموز 52، منها 36 لهجن أبناء القبائل، و16 لهجن أصحاب السمو الشيوخ. وتألق شعار مالك الهجن مظفر بن خموشة العامري في اليوم الأول بعد أن حصد ناموس 3 أشواط خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

سمحة

كما توجت «سمحة» لمحسن حمد الفلاحي بناموس الشوط الأول في الفترة المسائية المخصص للحقايق الأبكار الإنتاج بعد أن قطعت مسافة الشوط في 5.53.04 دقائق، وحصدت الجائزة المالية وقدرها 120 ألف درهم، بينما انتزع لقب الشوط الثاني للحقايق الجعدان الإنتاج «مدهش» لفهد بن طحنون الهاجري بزمن قدره 5.53.02 دقائق والجائزة المالية 120 ألف درهم.

وشهد الشوط الثالث فوز «الفاتنة» لعبد الله بن علي الرايحي بالمركز الأول محققة زمناً قدره 5.52.07 دقائق، فيما أحرز «مكلف» لمالك الهجن المخضرم مظفر بن خموشة العامري ناموس الشو ط الرابع للحقايق الجعدان مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.52.07 دقائق.

هملولة

في حين، أهدت «هملولة» مالكها المضمر والمالك المخضرم محمد عتيق بن زيتون المهيري لقب الشوط الخامس محققة زمناً قدره 5.53.02 دقائق، فيما ذهب لقب الشوط السادس لـ «نهوة» لبخيت الجربوعي المري بزمن قدره 5.52.01 دقائق.

وعاد شعار مظفر بن خموشة العامري ليتوج بثاني ألقابه في منافسات اليوم الأول ويحصد لقب الشوط السابع عن طريق «برق» الذي نجح في تحقيق أفضل توقيت زمني بـ 5.50.02 دقائق،.

بينما ذهب ناموس الشوط الثامن لـ «الوثبة» لمحمد بن حمد الأحبابي التي تجاوزت خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 5.54.08 دقائق، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «هياض» لسلطان سعيد المنصوري، بينما اختتمت منافسات أمس بالشوط العاشر الذي توج بلقبه «طرب» لمحمد خليفة بالهول المهيري مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5.54.02 دقائق.

منافسات

تتواصل منافسات سن الحقايق لهجن الجماعة اليوم الأربعاء في الميدان الجنوبي بإقامة 42 شوطاً، 25 في الفترة الصباحية، و17 في الفترة المسائية والتي ستتجه إليها الأنظار، خصوصاً وأن الهجن المشاركة ستتنافس على أول 4 رموز في المهرجان العام الحالي، إذ يقام الشوط الرئيس الأول للأبكار المفتوح وجائزته الرمز وكأس ومليون ونصف المليون درهم.

وخصص الشوط الثاني للجعدان المفتوح الذي ينال لقبه بندقية والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، فيما خصص الشوط الرئيس الثالث للأبكار الإنتاج ويحصل الفائز به على كأس ومليون ونصف المليون درهم، ويشهد الشوط الرئيس الرابع للجعدان الإنتاج الصراع على البندقية وجائزته المالية مليون درهم. وخصصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان جوائز مالية قيمة لجميع الفائزين.

حيث يحصل صاحب المركز الثاني في أشواط الرموز على 500 ألف درهم، والثالث 250 ألفاً، والرابع 150 ألفاً، والخامس 100 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الأول في الأشواط من الخامس وحتى الـ 17 على 150 ألف درهم.

الصباحية

وكانت الفترة الصباحية قد شهدت إقامة 18 شوطاً، حيث توجت توجت "منوه" لمظفر محمد خموشه العامري بناموس الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني للجعدان" إنتاج "إثارة كبيرة، بعد أن انتزع "شاهين" لخليفة سالم الضبيعه الكتبي لقب الشوط.

واستطاعت "وقت" لشافي عبد المحسن بن شافي التتويج بلقب الشوط الثالث وقطعت السباق في زمن قدره 5:52:05 دقيقة، وحصد "الفاتن" لخليفة علي سالم راشد الكتبي المركز الأول للشوط الرابع، وتصدرت " فزعة" لسهيل سعيد ذويب العامري ناموس الشوط الخامس المخصص للأبكار.

الشامخة

وحسمت "الشامخة" لخليفة سالم سهيل الخييلي الشوط السادس، وحلق "النايف" لخليفة محمد زاهرة الخييلي بناموس الشوط السابع، وقدمت "وتين" لـ منصور سيف مبارك المزروعي أداءً قوياً في الشوط الثامن وانتزعت المركز الأول، واستطاعت "أمجاد" لمحمد خميس الصوب الكتبي القبض على لقب الشوط التاسع عن جدارة بتوقيت قدره 5:53:00 دقيقة. وحسم "القفاي" لناصر هزاع ناصر المنصوري الشوط العاشر، وحل في المركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط في توقيت قدره 5:50:05 دقيقة.