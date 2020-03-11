أحمد صديقي: بطولة الملاكمة في دبي منصة لفرز المواهب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت بطولة «روتندا رامبل 3» للملاكمة الاحترافية، نجاحاً كبيراً، والتي أسدل الستار عليها أخيراً، في فندق كيزر بلو ووترز بدبي، بمشاركة واسعة من الملاكمين من داخل الدولة وخارجها.

وأعرب أحمد صديقي منظم البطولة، عن سعادته واعتزازه بالنجاح الذي حققته البطولة.

مشيراً إلى أن البطولة شهدت مشاركة إماراتية في ساحة النزال من قبل سلطان النعيمي أحد خريجي نادي «راوند 10» للملاكمة. وأضاف صديقي لـ«البيان الرياضي»، إن النجاح يعد دافعاً من أجل تنظيم بطولات أكبر في المستقبل، وخاصة أن اللعبة تحظى بشعبية واسعة من قبل المواطنين والمقيمين وتعد منصة لفرز أبطال واعدين في عالم الملاكمة الاحترافية مستقبلاً.

مشيداً بالحضور الكبير لمنافسات البطولة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي. كما عبر أحمد صديقي منظم البطولة، في الوقت ذاته عن فخره بتنظيم البطولة الثالثة هذا العام، مبدياً سعادته حيال مستوى البطولة الفني، إضافة إلى الحضور الجماهيري المتميز، والحماس الكبير من قبل الحضور.

وكانت فعاليات البطولة قد حظيت بتغطية إعلامية متميزة، حيث تم نقل النزالات عبر قناة آي إس بي إن الأمريكية وآي إف إل تي في، اللتين نقلتا الحدث إلى ملايين المشاهدين في أمريكا ومختلف أنحاء العالم بالتعاون مع «توب رانك»، كبرى شركات التسويق في العالم لنشاط الملاكمين.