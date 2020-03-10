الشارقة بطلاً لدوري اليد للمرة الرابعة على التوالي

المصدر: الشارقة : فائز بجبوج

بفوزه على ضيفه الجزيرة اليوم بنتيجة (30-24)، توج فريق الشارقة بطلاً لدوري "أقوياء اليد" للعام الرابع على التوالي، وذلك في مباراة أقيمت لحساب الجولة السادسة عشرة، نجح خلالها الملك في حسم اللقب مبكراً، وقبل جولتين على ختام البطولة.

وعزز الشارقة بانتصاره على الجزيرة، صدارته الترتيب العام برصيد 48 نقطة، التي كانت كفيلة بإعلانه بطلاً للدوري حتى حال خسارته في الجولتين المتبقيتين له في البطولة التي ستجمعه مع الوصل وشباب الأهلي، خصوصاً وأن نظام البطولة يمنح الخاسر نقطة إضافية في رصيده، مما يعني بلوغ الشارقة مع ختام البطولة لنقطته الـ 50 التي تبقيه بعيداً بفارق النقطة الواحدة عن أقرب منافسيه شباب الأهلي حتى وأن فاز "فرسان دبي" بجميع مبارياتهم المتبقية.

وأضاف الشارقة نجمة جديدة على صعيد ألقابه في بطولات الدوري، ببلوغه اللقب الـ 14 تاريخياً، كما حصد الملك لقبه الثالث للموسم الحالي، عقب تتويجه بلقبي كأس السوبر الإماراتي سبتمبر الماضي، واتبعه بلقب "السوبر الإماراتي البحريني" في شهر ديسمبر 2019.