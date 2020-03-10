«فتيات الشارقة».. التدريب عن بعد لمواجهة كورونا

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

اتخذت مختلف الاتحادات والأندية الرياضية إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وتنوعت بين اللعب دون جماهير وتدابير تنظيمية وقائية خلال إقامة المباريات وحتى تسيير الأعمال الإدارية وتنفيذها عن بعد، فيما أقرّ نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إيقاف النشاط الرياضي بمقره في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، واتخذ إجراء احترازياً مثالياً وهو تدريب لاعباته عن بعد، وأكد النادي أنه سيتم تنفيذ المبادرة من خلال حصص تدريبية عن طريق البث المباشر وحل المسائل الشطرنجية إلكترونياً.

وستكون المبادرة خطوة أولى لتعلم الشطرنج عن بعد والتغلب على العائق الزمني، وعلى العائق الجغرافي، والاستفادة من التقنيات الحديثة، خاصة أن الشطرنج تستخدم الذكاء الاصطناعي في التدريب والتحكيم.