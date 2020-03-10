«اتحاد السلة» يُبقي على دوري الرجال

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أبقى اتحاد كرة السلة على مسابقة الدوري العام للرجال هذا الموسم وقرر استمرارها حسب المواعيد المقررة، فيما قرر تأجيل مسابقات الصغار للمراحل السنية وتقييم الموقف نهاية الشهر الحالي باستئنافها أو إلغائها وفقاً لمستجدات الأحداث، جاء ذلك خلال الاجتماع المطول والطارئ الذي عقده مجلس الإدارة مساء أول من أمس برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة وبحضور جميع الأعضاء لمناقشة رُزنامة الموسم المقبل والتطورات الخاصة بمرض «كورونا»، وتبدأ الأدوار النهائية لمسابقة دوري الرجال الجمعة المقبلة بين 8 فرق تأهلت للدور ربع النهائي، وقرر الاتحاد اقتصار بطولات الموسم المقبل للرجال على 3 فقط بدلاً من 4، وهي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، مع إلغاء بطولة كأس الاتحاد وتحويل نظامها لتقام تحت اسم كأس نائب رئيس الدولة بمشاركة اللاعبين المواطنين فقط.وتقرر إقامة الجمعية العمومية 14 الجاري.

الموسم المقبل

وتقرر انطلاقة منافسات الموسم الجديد 2020/‏‏‏ 2021 يوم 18 سبتمبر في ما يخص المراحل السنية، ومسابقات الرجال 20 أكتوبر 2020، كما تم تثبيت مباريات الشباب لتقام يوم الجمعة، ومباريات الرجال يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، كما رفض مجلس الإدارة الاستعانة بحكام أجانب، ولكن النادي الذي يرغب في جلب حكام أجانب يتكفل بالمصاريف التي تصل إلى 5 آلاف درهم لكل حكم، وتقرر تأجيل كل مسابقات المراحل السنية للذكور والإناث لموعد يحدد لاحقاً حتى يتم اتخاذ القرار في 29 الجاري، وهو نفس الموعد الذي سيتم فيه سحب قرعة بطولات الكؤوس المختلفة أو اتخاذ قرار آخر فيها حسب المستجدات، وتم السماح للأكاديميات وأندية الجاليات بالمشاركة في دوري الناشئين والشباب، وإقامة مسابقات كأس رئيس الدولة للمراحل السنية من دون مشاركة اللاعب المقيم أو المواليد، كما تقرر إشهار نشاط جديد للبراعم ابتداءً من الموسم المقبل وهو منافسات 4 في 4 عبارة عن مهرجانات أسبوعية، وتم إلغاء بطولة كأس الشيخة فاطمة والإبقاء على كأس صاحب السمو رئيس الدولة وتجرى القرعة يوم ٢٩ الجاري، كما تقرر إقامة دورة دبي الدولية للمدربين خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل على صالة صلاح الدين وهي دورة إلزامية لبطاقات الموسم الجديد.

ملف المقيمين

وناقش مجلس إدارة اتحاد السلة ملف اللاعبين المقيمين وتقررت مشاركة اللاعب المقيم في فرق البراعم «ب» وإلغاء مشاركته في الفرق «أ»، وعلى مستوى الأشبال تحديد مشاركة اللاعب المقيم في فترتين للمباراة «الأولى والثالثة» بدلاً عن الفترات الأربع وتقليص العدد إلى لاعب واحد مقيم في فئة الشباب بدلاً عن اثنين فيما يبقى الحال على ما هو عليه في فئة الرجال وهو لاعبان اثنان بمن فيهما المحترف الأجنبي.