«صافن الريف» يهدي «العجبان» لقب سباق الباهية بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج الجواد «صافن الريف»، لاسطبلات العجبان، العائدة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بلقب سباق «الباهية» لمسافة 2200 م، في الشوط الرابع من الحفل الرابع عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي أول من أمس، والذي أقيم من دون جمهور للمرة الأولى في تاريخ المضمار الشهير، وشهد الحفل فوز خيول صالح عمر بن حيدر بثنائية في الشوطين الثالث والسادس.

وجاء فوز «صافن الريف» بقيادة كونور بيسلي في زمن قدره 2:28:13 دقيقة، وبفارق عنق عن صاحب المركز الثاني «جاهز» لصاحب السمو رئيس الدولة بقيادة الفارس فابريس فيرون، وذهب لقب الشوط الأول من سباق «الريم» لمسافة 1400م إلى «نو ريسجو الموري» للخيالة السلطانية العُمانية بقيادة اشتيبان مازور قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:32:00 دقيقة بفارق عنق عن «فليت الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي، وانتزعت «مروة ورسان» لاسطبلات ورسان لقب سباق أبو سمرة لمسافة 1600م في الشوط الثاني بقيادة الفارس سام هتشكوت الذي قطع المسافة في 1:44:92 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق طول وربع طول «إلسا دي بيبال» لمالكه محمد نجم، بقيادة خوسيه سانتياجو.

ثنائية لـ«ابن حيدر»

وحقق «داحس دي عربي» لصالح عمر بن حيدر فوزاً كاسحاً في سباق الشوط الثالث على لقب «الختم» لمسافة 1600م، عندما انفرد باللقب قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:44:76 دقيقة بقيادة المعتصم البلوشي وبفارق كبير بلغ 4 أطوال عن صاحب المركز الثاني «جاب ملاوح» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة فرناندينو جارا، وفي الشوط الخامس تمكن «ذو البصيرة الجسرة» لأحمد عبدالرحمن محمد من الفوز بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر بقيادة شاكر البلوشي قاطعاً المسافة في 2:28:86 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني بفارق عنق «حوافز» لسالم علي مرشد المرر بقيادة كونور بيسلي، واختتم الحفل في الشوط السادس على لقب سباق مدينة زايد للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200م، وتوج باللقب «أوتمن برايد» لصالح عمر بن حيدر بقيادة إشتيبان مازور قاطعاً المسافة في 2:15:46 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق طول وربع طول إيست آسيا لسيد حشيش، وعقب الأشواط الستة تم تتويج الفائزين بواسطة كيم وليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية وبحضور عدد من الملاك والمدربين.