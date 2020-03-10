الشعفار يشيد بدور المرأة في المجتمع

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة في المجتمع ونجاحها الواضح في تولي العديد من المناصب القيادية باقتدار سواء على المستوى المحلي أو الدولي بفضل ما تلقاه من اهتمام ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

مشيراً إلى حرص اتحاد الدراجات على تهنئة المرأة الإماراتية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي والتأكيد على أهمية منحها المهام التي تؤكد على قدرتها وتظهر ما تتحلى به من حسن القيادة.

وأكد أن الاتحاد يفتخر بالتجربة الرائدة لممثلة المرأة في مجلس الإدارة، نورة الجسمي، وبدورها الواضح في نشر الرياضة بين العنصر النسائي ونجاحها الباهر الذي حققته في قيادة أول طواف نسائي دولي في منطقة الشرق الأوسط الذي ألذي أقيم مؤخراً.