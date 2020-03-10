«بلانيت بلاي» يحلق بلقب سلة «الروح الإيجابية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج فريق «بلانيت بلاي» بلقب بطولة كرة السلة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة الروح الإيجابية، المبادرة الرائدة التي فازت بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وأطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وتأتي ضمن مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية.

وتهدف إلى توفير فرص ممارسة الرياضة لكافة أفراد المجتمع وتستمر فعالياتها حتى شهر ديسمبر المقبل، وفاز فريق بلانيت بكأس البطولة التي أقيمت في حديقة السطوة، بعد تغلبه على فريق لايفكو سينت في المباراة النهائية المثيرة بنتيجة 68 – 67، وسلم كأس البطولة والميداليات للفرق واللاعبين الفائزين بالألقاب ممثلا مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي.

وفاز اللاعب نافاروا من فريق لايفكو، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصل فريق بلانيت بلاي على جائزة الفريق المثالي، وحظيت البطولة بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث حرص الجمهور على الحضور ومتابعة المنافسات، والتواجد للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والمبادرات التوعوية التي تقام على هامش البطولة، وتعد بطولة السلة هي أولى بطولات المرحلة الثالثة من مبادرة الروح الإيجابية، التي تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

ويشارك فيها ما يزيد على 1500 لاعب من مختلف الجنسيات والأعمار من الرجال والنساء، وتتضمن المبادرة تنظيم أربع بطولات وهي كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الريشة الطائرة، وتهدف مبادرة الروح الإيجابية التي انطلقت عام 2017 إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام وتقبل الآخرين، ونبذ كافة الأشكال السلبية، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم وذلك من خلال توفير فرص ممارسة الرياضة لسكان مختلف المناطق في دبي.