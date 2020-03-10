شراكة بين الأولمبياد الخاص وجمعية العيون

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

وقّعت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وجمعية الإمارات لطب العيون اتفاقية تعاون وتفاهم، أول من أمس، بحضور كل من طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص، والدكتور صالح المصعبي، رئيس جمعية طب العيون، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في عدة مجالات، منها نشر المعرفة حول أوساط الأطباء عن الأولمبياد الخاص ومبادئه وأهمية البرنامج الصحي الذي يفعله من ضمن برامجه السنوية، والذي يتم من خلاله فحص الرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية في العديد من التخصصات من ضمنها طب العيون.