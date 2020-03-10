منافسات «دبي لصيد الأسماك» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2020 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتستمر حتى السبت المقبل، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

ويشمل التنافس في الجولة الثانية على فئتين اثنين الأولى لأسماك (الكنعد) والثانية لسمك (السكل)، حيث اكتملت أمس عملية التسجيل واستلام الملصقات الخاصة بالحدث قبل بدء المسابقة اليوم وكذلك الاطلاع على اللوائح والشروط التي أعدتها اللجنة المنظمة في كراسة خاصة.

وتحظى المنافسات بدعم ورعاية دلما مارين (دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية) ومراسي بي أند أو وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وصن أند ساند لتجارة الدراجات وأدوات الصيد.

وأعرب أيوب الخاجة رئيس شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، عن سعادة مجلس إدارة الشركة بالتعاون والشراكة مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من أجل إنجاح منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك، موضحاً أن هذا التعاون جاء لإنجاح الشراكة المجتمعية وإسهاماً من مؤسسته في تقديم الدعم لمختلف الفعاليات والأنشطة.