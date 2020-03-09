الشقي 96 لحمدان بن محمد تتوج بلقب «الشراعية 60 قدماً»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج طاقم السفينة الشقي 96 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش بطلاً لسباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عصر أول من أمس.

وأعاد طاقم الشقي 96 سيناريو التفوق في سباق القفال العام الماضي في نسخته التاسعة والعشرين ليؤكد جاهزيته التامة في بروفة السباق الكبير، والذي يكمل عامه الثلاثين في السباق الذي سيقام 30 مايو المقبل برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وشهدت شواطئ دبي أول من أمس تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع مشاركة نخبة المحامل في هذه الرياضة التراثية العريقة وصل عددها عند التسجيل إلى 90 محملاً، بينما وصل إلى خط النهاية ما يصل إلى 70 سفينة نجحت في اجتياز مسافة السباق التي زادت عن 19 ميلاً بحرياً.

مشاركة

واصطفت السفن المشاركة في الحدث بصورة مثالية في عمق مياه الخليج العربي بين عوامات خط البداية قبل رفع العلم الأخضر وإعطاء الإشارة الصوتية من زورق الطليعة لتبحر بأمان نحو شواطئ دبي خط النهاية ليظفر بالناموس طاقم السفينة الشقي 96 الذي استطاع الوصول بعد ساعة واحدة وثماني دقائق مسجلاً سرعات جيدة بعد اختيار طاقمه المسار المناسب دون الحاجة إلى إجراء مهارة الخايور وتغيير مسار المحمل ليصل أولاً معانقاً اللقب الأول له هذا الموسم.

ولم يكن طريق طاقم السفينة الشقي 96 سهلاً وسط مشاركة أبرز الأسماء في هذه الرياضة، حيث نافسه حتى الأمتار الأخيرة صاحب المركز الثاني في السباق طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري، والذي نجح للمرة الثانية على التوالي في الصعود إلى منصة التتويج مع الثلاثة الكبار، بعدما حل في المركز الثالث في الجولة الأولى يوم 15 فبراير الماضي.

ترتيب

وذهب المركز الثالث في السباق إلى طاقم السفينة غازي 103 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي، الذي كان قريباً أيضاً إلى ثنائي المقدمة السفينتين «الشقي 96» و«التبر 55».

وفي باقي المراكز حل طاقم السفينة زيوريخ 120 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي في المركز الرابع، وجاء طاقم السفينة الصاروخ 204 لمالكها النوخذة إبراهيم سلطان المرزوقي في المركز الخامس، وحل بالمركز السادس السفينة زف زاف لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة عبدالله أحمد خادم المهيري.

تتويج

واستحق طاقم السفينة القايد 23 لمالكها عبدالله عبيد المهيري وبقيادة ابنه النوخذة ثاني المركز السابع، فيما جاء ثامناً السفينة الطف 9 لمالكها محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري، واحتل المركز التاسع السفينة لطام 50 لمالكها محمد ثاني مرشد الرميثي، وبقيادة ابنه النوخذة ثاني، بينما حل عاشراً طاقم السفينة خزام 119 لمالكها النوخذة إبراهيم إسماعيل أحمد المرزوقي.

وعقب نهاية المنافسات جرت مراسم التتويج في موقع الاحتفالات في مراسي بي أند أو، حيث تسلم ملاك ونواخذة وبحارة السفن الشقي 96 (الأول) والتبر 55 (الثاني) وغازي 103 (الثالث) الكؤوس من هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام السباق.

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تصدر طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري الترتيب العام لبطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 2020-2019 برصيد 5 نقاط بعدما حل ثانياً في سباق الجولة الثانية حيث كان طاقم المحمل قد أنهى السباق الجولة الأولى يوم 15 فبراير الماضي في المركز الثالث وبذلك يكون صاحب أفضل معدل ويتصدر الترتيب قبل المحطة الثالثة والأخيرة سباق القفال المرتقب في نسخته الثلاثين يوم 30 مايو المقبل.

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أهدى خلف بطي مصبح الغشيش، نوخذة السفينة الشقي 96، الفوز والتتويج بلقب الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً إلى مالك السفينة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقديراً لدعمه وتشجيعه المستمر.

وقال الغشيش إن الفوز والتتويج الذي حققه طاقم السفينة كان نتيجة مجهود الطاقم وتعاون الجميع في الفريق وكان مؤشراً إيجابياً استعداداً للحدث المهم والأبرز في الموسم الرياضي البحري سباق القفال الثلاثين للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، والذي يدافع فيه طاقم السفينة عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.

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أكد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً شهد إثارة ونديّة في كل مراحله واتسم بالصعوبة على مدار 19 ميلاً بحرياً قطعها طاقم السفينة الشقي 96 في ساعة وثماني دقائق.

كما هنّأ القمزي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق ملاك ونواخذة وبحارة السفن الشقي 96 (الأول) والتبر 55 (الثاني) وغازي 103 (الثالث).. مشيداً بالتعاون الكبير الذي وجدته اللجنة المنظمة من جميع المشاركين، وأيضاً من شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً في إنجاح كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي في الموسم الرياضي 2020-2019.