راشد بن حميد يشيد بعطاء المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - وام

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم المرأة الإماراتية بـ«يوم المرأة العالمي»، مشيداً بالدعم الكبير، الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة في كل المجالات، وعبر عن اعتزازه الشديد بدور المرأة الإماراتية وعملها في الوسط الرياضي، سواء كانت إدارية أو مدربة أو حكمة أو لاعبة، مشيراً إلى أن ممارسة المرأة الإماراتية للرياضة دليل على وعيها وقدراتها الكبيرة.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن الفتاة الإماراتية محظوظة بالدعم الكبير، الذي يقدمه لها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما تقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه سموها للمرأة الإماراتية وتحفيزها على التعلم والعمل والمشاركة في النهضة الهائلة، التي تحققها الدولة في جميع المجالات، مؤكداً أن دعم المرأة نهج أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بعطاء المرأة وبدورها في المجتمع.