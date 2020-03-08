طواف الإمارات : فريقان يغادران الدولة بعد ثبوت خلوهما من كورونا

المصدر: وام

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات أن جميع الفحوصات المخبرية التخصصية بشأن بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" و التي أجريت لأعضاء فريقي " قروباما إم دي جي " و " كوفيدس " و طواقمهما الإدارية و الفنية كانت سلبية و أكدت سلامتهم و خلوهم من الفيروس و تم السماح لهم بمغادرة الدولة والعودة إلى فرنسا.

و قالت اللجنة في بيان لها إنها لا تزال تتابع مع الجهات الصحية المعنية نتائج الفحوصات النهائية لأعضاء الفريقين المتبقيين في الدولة للاطمئنان على سلامتهم و خلوهم من الفيروس وبالتالي السماح لهم بالمغادرة إلى بلدانهم.

وأعربت اللجنة العليا المنظمة عن شكرها و تقديرها لوزارة الصحة و وقاية المجتمع و دائرة الصحة أبوظبي على الجهود كافة التي بذلت بهدف التحقق من سلامة جميع المشاركين و خلوهم من المرض.

ووجهت اللجنة الشكر أيضا لجميع الفنادق التي تم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي بها و لموظفيها كذلك إضافة إلى الفرق المشاركة و ذلك لتعاونها مع المعنيين منذ السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي لضمان سلامة جميع المشاركين والتي تعد الأولوية الأولى للجنة.