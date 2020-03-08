ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للاحتفاظ بكأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت النجمة الفارسة، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات لمعانقة كأس دبي الذهبية للبولو والاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، مع ختام البطولة أمس الأول، على ملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وحملت للمرة الأولى اسم كأس بنك ستاندرد تشارترد، الراعي الرسمي للبطولة.

وجاء تتويج فريق الإمارات باللقب، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الشيخة علياء آل مكتوم بنتيجة 10 - 8 ، لينال البطل جائزة مالية قدرها 250 ألف درهم، فيما حصل الفريق الوصيف على كأس المركز الثاني وجائزة 150 ألف درهم، كما توج فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بطلاً لكأس بنتلي الإمارات بعد فوزه على فريق أبوظبي بنتيجة 11 -‏ 7 ونال كل فريق منهما جائزة قدرها 50 ألف درهم، كما اختير الحصان نونيو أقوى حصان بالبطولة، وطال التكريم العديد من شركاء النجاح وحضر مراسم تكريم الفائزين، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعلي حماد ممثل بنك ستاندرد تشارترد راعي البطولة، ورجل الأعمال راشد الحبتور وبحضور رجل الأعمال حميد بن دري.

سعادة بالغة

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها البالغة بفوز فريقها «الإمارات» بهذه البطولة للمرة الثانية على التوالي، والتي تعد من كبريات البطولات في المنطقة والعالم، وأشارت سموها إلى أن فريقها لا يزال في جعبته الكثير، ليقدمه في البطولات المقبلة، إلا أن بعض عناصره تحتاج الخبرة برغم أن هانديكاب الفريق هو 16 جولاً، وهو أقل من منافسه فريق الشيخة علياء الذي يحمل 18 جولاً، ولكن سموها قالت إن إصرار لاعبي فريقها وحيويتهم رجحت كفتهم في النهاية، وتمنت سموها أن يكون الفوز بالبطولة، فألاً حسناً، ويمنح لاعبي فريقها دفعة إيجابية في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويواصل الفريق عروضه القوية ويفوز بالكأس الغالية، وأشادت سموها بمشاركة فريق الشيخة علياء للمرة الأولى في البطولة وتأهله ليكون طرفاً ونداً قوياً في المباراة النهائية، مشيرة إلى أنه يضم لاعبين متميزين وهنأته بالمركز الثاني.

الحضور الجماهيري

وبدوره، وجه سعيد حارب، خالص التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على فوز فريقها الإمارات بالكأس الذهبية، كما هنأ الشيخة علياء آل مكتوم لفوز فريقها بمركز الوصيف وفريق الحبتور للفوز بكأس بنتلي، ووجه الشكر إلى مجموعة الحبتور على هذه المنشآت الرائعة التي تضاهي أحدث وأفضل المنشآت الرياضة العالمية، والتي عززت من نجاحات رياضة البولو في المنطقة، وأكد أن الحضور الجماهير من جميع الفئات العمرية لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عامة، أصبح سمة مميزة ولافتة.

إشادة بـ«البيان الرياضي»

أشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالتغطية الإعلامية التي واكبت بطولات البولو هذا الموسم، وخاصة بطولة الكأس الذهبية للبولو 2020 وخصت بالإشادة والشكر «البيان الرياضي»، وحرصه الدائم على متابعة كافة بطولات رياضة الملوك، وأكدت الدور الكبير لوسائل الإعلام الشركاء الرئيسين بجميع النجاحات التي تشهدها رياضة البولو.