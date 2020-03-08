القداح بطل شطرنج الأكاديمية الآسيوية

المصدر: (العين- البيان الرياضي)

توّج البطل الأمريكي الموهوب موفق القداح بلقب بطولة شتاء أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج للأشبال لعام 2020، التي أقيمت في قاعة زايد الأول بنادي العين للثقافة والشطرنج في مدينة العين، برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان ريس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للثقافة والشطرنج، ورجل الأعمال موفق طلال موفق أحمد القداح، ومحمد أمين الزرعوني نائب رئيس نادي العين، واستطاع موفق القداح أن يفرض سيطرته على البطولة منذ بدايتها، حتى نهايتها ليكسب اللقب بجدارة واستحقاق، بينما حل في المركز الثاني الشبل السوري رام عزوز .