280 ألف درهم جوائز بطولة دبي لصيد الأسماك

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن هزيم القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن اللجنة المنظمة لبطولة دبي لصيد الأسماك 2020 (الجدولة الثانية)، والتي ينظمها النادي ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، اعتباراً من بعد غدٍ، وتستمر حتى السبت المقبل، رصدت جوائز قيمة للفائزين في المسابقة يصل مجموعها إلى 280 ألف درهم، حيث ستقدم اللجنة المنظمة مبلغ 165 ألفاً جوائز نقدية وتسهم شركة (دلما مارين) بمبلغ 65 ألفاً جوائز لصاحبي المركز الأول في كل فئة، بينما خصصت مراسي بي أند أو جائزة قيمة عبارة عن موقف لقارب بطول 15 متراً بقيمة تصل إلى مبلغ لمدة عام، 45 ألف درهم إلى جانب سنارة إلكترونية مقدمة من صن أند ساند لتجارة الدراجات وأدوات الصيد بقيمة 5 آلاف.

وأشار القمزي إلى أن الجوائز المالية ستوزع على أبطال فئة «الكنعد» من الأول وحتى العاشر، فيما يحصل على الجوائز المالية أيضاً أبطال فئة «السكل» أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك في اليوم الختامي البطولة وبعد اعتماد النتائج النهائية ومطالعة كل الشروط المتعارف عليها في لوائح البطولة والتي وزعت إلى جميع المشاركين.

وقال: إن النادي فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة، من خلال الرابط الإلكتروني لاستقبال المشاركين حتى يوم غدٍ، ومن أجل استلام الملصقات الخاصة بالحدث قبل بدء المسابقة، وأشاد القمزي، برعاية المؤسسات الوطنية للحدث ودعمهم الكبير وفي مقدمة تلك المؤسسات شركة دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية ومراسي بي أند أو وأيضاً جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، التي تقوم بتسويق الأسماك ومن ثم تسليم ريعها للنادي الذي يقوم بدوره بتقديمه إلى الجمعيات الخيرية.