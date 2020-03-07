محمد بن راشد يشهد أمسية «سوبر ساترداي» في «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمسية «سوبر ساترداي» التي أقيمت في مضمار «ميدان»، برعاية «طيران الإمارات» التي تضمنت 7 أشواط، فيما بلغت إجمالي الجوائز المالية 2.7 مليون دولار.

كما شهد السباق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حشر محمد آل مكتوم، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، وسعيد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، ومحمد الشحي، عضو مجلس إدارة «ميدان»، وعدد من الملاك والمدربين.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالخيول المشاركة من مختلف دول العالم بما فيها دولة الإمارات، معتبراً أن سباق نخبة الخيول اليوم يُعدّ تمهيداً لسباق كأس دبي العالمي الذي يستضيفه مضمار ميدان أواخر الشهر الجاري، ورحب سموه بضيوف الإمارات، مؤكداً أنهم سيحظون بكل الرعاية والترحاب ودفء الاستقبال.

وحقق فريق «جودلفين» ثنائية قوية، إذ ظفر الإسطبل الأزرق بلقب «بطولة جبل حتا» عبر «بارني روي» وبطولة «دبي مدينة الذهب» عبر «لوكسلي».

واقتنص «ماترهورن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الجولة الثالثة لبطولة «آل مكتوم للتحدي»، ليحجز بذلك معقده رسمياً في سباق «كأس دبي العالمي» الذي سيقام أواخر الشهر المقبل.

«إمبلم ستورم» نجم «البستكية»

اقتنص «إمبلم ستورم» لإسطبلات «البيرق» لقب الشوط الأول «بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 300 ألف دولار، بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.58.06 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «توز» لإسطبل «داكي» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثاً «دبي لاف» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«وفي» بطل «مهب الشمال»

ظفر «وفي» لناصر عسكر بلقب الشوط الثاني «بطولة مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «سكاي واردز طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 350 ألف دولار بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.11.89 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «تريكباج» لـ«هاسجروبن آي لوند إبه بي»، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «فايت أون» لإسطبل «سي تي آر» ودوج أونيل بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب دوج أونيل.

«وايلد مان» يظفر «ند الشبا تيرف»

حقق «وايلد مان» لـ«دبليو سي» للسباقات لقب الشوط الثالث «بطولة ند الشبا تيرف للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 350 ألف دولار بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب دوج أونيل، مسجلاً زمناً قدره 1.07.61 دقيقة، محطماً الزمن القياسي المسجل سابقا باسم «جنغل كات» لجودلفين ( 1.08.24 دقيقة) وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوج واتسون.

وحل ثالثاً «ليث» لـ«إي إي آر سي» وفوزي ناس بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب فوزي ناس.

«ساليوت ذا سولجر» بطل «برج نهار»

اقتنص «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» لقب الشوط الرابع «بطولة برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه 350 ألف دولار، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.37.27 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «أكسلرود» لـ«فينكس للتهجين» وخالد بن مشرف بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «سيكريت امبشن» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«بارني روي» نجم «جبل حتا»

ظفر «بارني روي» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «بطولة جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 400 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.46.09 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «ماجيك ليلي» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «سبوتيفاي» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«ماترهورن» بطل «آل مكتوم للتحدي»

اقتنص «ماترهورن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الجولة الثالثة لبطولة «آل مكتوم للتحدي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزها 600 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 2.04.44 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «ميليتاري لو» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «مارك أوف ابروفال» لسيد حشيش بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب محمود حسين.

«لوكسلي» يقتنص «دبي مدينة الذهب»

حقق «لوكسلي» لجودلفين لقب الشوط السابع والختامي «بطولة دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 350 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.28.59 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا إتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

وحل ثالثاً «ماونتين هنتر» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يشهد الاستعدادات الاخيرة لانطلاقة الشوط الخامس بطولة جبل حتا#أمسية_سوبر_ساترداي #مضمار_ميدان#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uGmrgXSgLl — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 7, 2020

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يشهد أمسية سوبر ساترداي في مضمار ميدان#أمسية_سوبر_ساترداي#مضمار_ميدان#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sorICQHATJ — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 7, 2020

امبلم ستورم لإسطبلات البيرق يحقق لقب بطولة البستكية في أمسية سوبر ساترداي في مضمار ميدان#أمسية_سوبر_ساترداي#مضمار_ميدان#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yhAUgJl8Pw — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 7, 2020

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عقب الفوز الكبير الذي حققه بارني روي لجودلفين بظفره بلقب جبل حتا#أمسية_سوبر_ساترداي #مضمار_ميدان#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RmY0Nh2K26 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 7, 2020

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