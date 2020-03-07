اجتماع مهم لاتحاد السلة بعد الغاء الالعاب الخليجية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

يعقد مجلس ادارة اتحاد كرة السلة في الرابعة من مساء الاحد اجتماعاً مهماً في مقره بدبي برئاسة اللواء "م" اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي للوصول لقرار مناسب حول بطولاته الحالية وفي المستقبل القريب وذلك بعد الغاء دورة الالعاب الخليجية في الكويت والتحوطات الخاصة والوقاية من مرض كورونا" كوفيد -19".

وسبق ذلك، اجتماع تمهيدي عقده عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية اسامة قرقاش مساء السبت مع 10 مدربين يمثلون الفرق المشاركة في مسابقات الرجال بفندق "سيتي سيزون" في دبي، لوضع تصور مناسب يناقشه مجلس ادارة الاتحاد في اجتماعه يوم الأحد.