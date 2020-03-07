اكتمال عقد «ربع نهائي» دوري السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

اكتمل عقد المتأهلين لربع نهائي الدوري العام لكرة السلة، وتصدر شباب الأهلي المسابقة وحل الشارقة وصيفاً، بينما ودع الوحدة والعين المسابقة، وأكد شباب الأهلي أحقيته اعتلاء الصدارة، بفوزه على ضيفه النصر 93-72، أول من أمس، في الجولة 18، كما فاز الشارقة على الوحدة 103-93، والوصل على الجزيرة 63-60، والبطائح على بني ياس 87-77، وخسر العين أمام الظفرة 44-82.

وتشارك شباب الأهلي والشارقة الصدارة برصيد 35 نقطة لكل منهما، ويأتي ثالثاً النصر 32 نقطة، والبطائح رابعاً 30 نقطة، والوصل خامساً برصيد 27 نقطة، والظفرة سادساً برصيد 25 نقطة ويعقبه بني ياس بالرصيد ذاته، ثم الجزيرة ثامناً بـ 22 نقطة.

ويلتقي في ربع النهائي شباب الأهلي مع الجزيرة، والشارقة مع بني ياس، والنصر مع الظفرة، والبطائح مع الوصل.