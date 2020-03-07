بطولة فزاع للغوص تدخل النهائيات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدخل النسخة الرابعة عشرة من بطولة فزاع للغوص الحر الحياري التي ينظمها حالياً ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمجمع حمدان الرياضي، اليوم مرحلة النهائيات بعدما أسدل الستار على التصفيات أمس بمشاركة عدد كبير من النجوم، يمثلون 12 دولة، وطبقاً لنظام البطولة يتأهل العشرة الأوائل من كل فئة للأدوار النهائية، وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن تصدر الكرواتي برانكو، الذي سبق له الفوز بلقب المحترفين وتحطيم أرقام قياسية عالمية سابقاً، وكان أول المتأهلين للنهائيات، ونجح العماني إبراهيم السليطني في صدارة فئة الخليجيين، وفاز بمسابقة الناشئين، الكويتي علي الشراح، وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، زيادة عدد الناشئين، ليشكلوا نسبة 42 % من إجمالي المشاركين في هذه البطولة.