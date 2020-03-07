مواجهتان ساخنتان بدوري أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تختتم اليوم، منافسات الجولة 15 بدوري رجال اليد، وتشهد مباراتين ساخنتين سيكون عنوانهما الفوز لمطاردة صدارة الشارقة 48 نقطة، رغم أنه أصبح على بعد خطوة من حسم اللقب رغم غيابة عن الجولة، وتبرز للواجهة موقعة الديربي التي تجمع شباب الأهلي الوصيف برصيد 37 نقطة مع ضيفه فريق الوصل الرابع برصيد 28 نقطة، ويتطلع فرسان دبي للفوز ليمنحه التمسك بالمركز الثاني، وخاصة بعد أن تجاوز بعض العثرات التي أبعدته عن منافسة الشارقة على الصدارة، بخسارته أمام النصر، ثم تعادل مع العين، وقبلها الخسارة أمام الشارقة في الدور الأول، وبنفس الوقت ينشد الوصل العودة بالفوز لرد اعتباره بخسارته من مستضيفه بنتيجة 16/22، وخاصة بعد عودته لسكة الانتصارات والتي تجاوز من خلالها عثرات بعض الجولات السابقة منحته المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وفي المباراة الثانية، يسعى النصر للفوز على ضيفه فريق الوحدة لتأكيد فوزه في الدور الأول 38/28، ليجدد من خلاله مواصلة منافسة شباب الأهلي على مركز الوصافة وخاصة أن الفارق بينهما نقطتين.