اليابان تقلّص احتفالات الشعلة الأولمبية

المصدر: برلين - د ب أ

قرر منظمو أولمبياد طوكيو 2020 تقليص فعاليات حفل وصول الشعلة الأولمبية بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة للحفل، إن اليابان لن ترسل140 طفلاً لليونان للمشاركة في حفل وداع الشعلة يوم 19 الجاري، قبل يوم من وصولها إلى اليابان.

وتلف الشعلة أنحاء اليابان لمدة 4 أشهر، بداية من يوم 25 مارس، من محافظة فوكوشيما، التي تبعد 250 كيلومتراً شمال شرق طوكيو.

ومن المقرر أن تصل الشعلة إلى مقر الحفل الافتتاحي للأولمبياد يوم 24 يوليو، في الملعب الأولمبي بطوكيو.

وأكد المسؤولون الأولمبيون هذا الأسبوع أن التخطيط لإقامة الأولمبياد يسير كما هو محدد.