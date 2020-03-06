«اليد» يرحّل مسابقات كؤوس المراحل السنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصدر اتحاد الإمارات لكرة اليد قراراً بتأجيل منافسات الكؤوس للمراحل السنية كافة، «للشباب، والناشئين، والأشبال، والصغار»، للموسم الحالي المقررة إقامتها ضمن برنامج مسابقات الموسم الرياضي الحالي، ونقلها مع انطلاق منافسات الموسم المقبل (2020-2021).

وأكد نبيل عاشور، الأمين العام للاتحاد، أن اتخاذ القرار جاء من خلال حرص اتحاد اللعبة على سلامة اللاعبين ومنتسبي الأندية، الذي جاء في إطار حرص الاتحاد على الإسهام الفعّال في الجهود الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يطبق قرار التأجيل على كل من مسابقات كأس الإمارات لنفس المراحل السنية التي سحبت قرعتها الأسبوع الماضي، وترحيل هذه البطولة إلى بداية الموسم المقبل، برغم بقاء جولة وحيدة على صعيد هذه المراحل السنية.

وأوضح: «على أن يستثنى من هذا مرحلة الرجال التي ستواصل فرق الأندية خوض بطولات الموسم الحالي حتى نهايته في 10 أبريل المقبل، في ظل وجود عقود احترافية لأندية الدولة مع محترفيها الأجانب التي تنتهي غالبيتها في 25 أبريل 2020، اتجه الاتحاد للاستمرار في بطولات الرجال الذين عادة ما يستخدمون سياراتهم الخاصة في الوصول إلى أماكن التدريبات والمباريات، مع التفضيل بنقل بطولات باقي المراحل السنية التي غالباً ما يتم نقل لاعبيها من خلال الباصات الخاصة بالأندية، وبالتالي البقاء في بيئة محصورة نسبياً تحمل القلق لأولياء أمورهم»، واختتم: «هناك تنسيق دائم مع هيئة الرياضة، في ظل أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى لنا جميعاً».