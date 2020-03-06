مباراتان في دوري أقوياء اليد اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة دوري رجال اليد، التي تشهد مباراتين تسعى أطرافهما الأربعة لتحسين مواقعها في المنطقتين الوسطى والأخيرة بسلّم ترتيب البطولة التي شهدت مشاركة 10 فرق، حددت لدرجة كبيرة مواقع أندية المقدمة، والتي انحصرت لحد كبير بين الشارقة المتصدر 45 نقطة وشباب الأهلي الوصيف 37 نقطة والنصر الثالث 35 نقطة.

وتشهد انطلاق الجولة مباراتين يحل في الأولى بني ياس التاسع برصيد 19 نقطة على العين السادس بفارق الأهداف وبرصيد 28 نقطة، وفي المباراة الثانية يستقبل الجزيرة السادس بفارق الأهداف برصيد 28 نقطة الضيف الجديد على اللعبة فريق مليحة السابع بنفس الرصيد بفارق الأهداف.