اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعلن عن تأجيل الفعاليات والأنشطة الرياضية

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار الجهود العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفي إطار حرص الاتحاد على المساهمة الفعالة في الجهود الوقائية والاحترازية للحد من انتشاره، قرر اتحاد الإمارات للجوجيتسو تأجيل الفعاليات والأنشطة الرياضية للموسم الحالي حتى إشعار آخر.

وينبع قرار الاتحاد من الحرص على ترجمة قيم الرياضة وتوفير تجربةٍ مميّزة للرياضيين والجمهور والشركاء والتزامه بالحفاظ على مكتسبات الرياضة والعمل على ضمان سلامة وصحة اللاعبين والقائمين على هذه الرياضة.