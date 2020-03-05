المري يتسلّم درع التفوّق من «شرطة دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تسلم معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، درع التفوق للرماية للموسم الرياضي 2019-2020، وكأس المسابقة، وذلك بعد تحقيق منتخب شرطة دبي 144 نقطة في بطولة الشرطة السنوية للرماية بدورتها الــ38، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقلد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، أوسمة شارات التقدير لرماة وراميات شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام وعدد من كبار الضباط، مشيداً بجهود فرق شرطة دبي الرياضية خلال الموسم، والتي أثمرت عن تحقيق درع التفوق الرياضي، وإحراز شرطة دبي المركز الأول ضمن مسابقة إسقاط الصحون، وتكتيكي ضباط، وتكتيكي سيدات، ومسدس رجال، وبندقية سيدات، مهنئاً إياهم على هذا الإنجاز الكبير.

وثمن معالي القائد العام لشرطة دبي جهود وزارة الداخلية في الارتقاء بمستوى البطولات الرياضية الشرطية، ودعمها للمنتخبات الرياضية، مشيداً بإنجازات الفرق الرياضية في شرطة دبي، وما حققته من مراكز أولى خلال البطولات السابقة، بما يليق بسمعة شرطة دبي، مؤكداً دعم القيادة لأبنائها الرياضيين في إطار السعي نحو تحقيق النتائج المشرفة، التي تضاف إلى تاريخ شرطة دبي.